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Генич: «С «Зенитом» никто не может конкурировать на дистанции»

Комментатор Генич считает, что у «Зенита» нет конкурентов на дистанции в РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул в РПЛ.

«С «Зенитом» никто не сможет конкурировать на дистанции. Из тура в тур будем прикидывать и накидывать разные варианты команд. Семак будет говорить о «Локомотиве», как о конкуренте, потом включатся болельщики ЦСКА, скажут, что их команда может навязать борьбу. Сейчас «Спартак» на ходу и хочется верить, что именно он навяжет борьбу петербуржцам.
На дистанции в 30 туров «Зенит» вне конкуренции. Эта команда будет свое собирать. Они могут оступиться с «Оренбургом», «Нижним Новгородом», но прямых конкурентов, которые бросают перчатку, «Зенит» будет опережать. В прошлом сезоне сине-бело-голубые проиграли «Сочи», а потом сыграли вничью, и все равно сочинцы стали вторыми, а «Зенит» за четыре тура до конца чемпионом», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

После трех туров сезона-2022/23 в РПЛ «Зенит» идет на первом месте с 7 очками, опережая «Спартак» и ЦСКА по дополнительным показателям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-s-zenitom-nikto-ne-smozhet-konkurirovat-na-distantsii/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
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7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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