Генич: «С «Зенитом» никто не может конкурировать на дистанции»

Комментатор Константин Генич считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул в РПЛ.

«С «Зенитом» никто не сможет конкурировать на дистанции. Из тура в тур будем прикидывать и накидывать разные варианты команд. Семак будет говорить о «Локомотиве», как о конкуренте, потом включатся болельщики ЦСКА, скажут, что их команда может навязать борьбу. Сейчас «Спартак» на ходу и хочется верить, что именно он навяжет борьбу петербуржцам.

На дистанции в 30 туров «Зенит» вне конкуренции. Эта команда будет свое собирать. Они могут оступиться с «Оренбургом», «Нижним Новгородом», но прямых конкурентов, которые бросают перчатку, «Зенит» будет опережать. В прошлом сезоне сине-бело-голубые проиграли «Сочи», а потом сыграли вничью, и все равно сочинцы стали вторыми, а «Зенит» за четыре тура до конца чемпионом», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

После трех туров сезона-2022/23 в РПЛ «Зенит» идет на первом месте с 7 очками, опережая «Спартак» и ЦСКА по дополнительным показателям.