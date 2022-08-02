Каррера считает, что Промес побьет рекорд в этом сезоне: «Ему необходимо думать о победах»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном рекорде Квинси Промеса. Сердар Азмун и Вагнер Лав лидируют в списке легионеров-бомбардиров Российской премьер-лиги.

«Думаю, что Промес побьет этот рекорд уже в этом сезоне! У него еще очень много игр впереди. Самое важное для него — не делать это своим приоритетом. Иначе это пойдет во вред самому Квинси: он будет вести себя эгоистично в некоторых моментах. В первую очередь ему необходимо думать о партнерах и победах «Спартака»!» — сказал Каррера «СЭ».

Напомним, у бразильца Вагнера Лава и иранца Сердара Азмуна по 85 мячей в РПЛ, у Промеса на данный момент — 71 гол.

Форвард из Нидерландов впервые стал футболистом «Спартака» летом 2014 года.