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Каррера считает, что Промес побьет рекорд в этом сезоне: «Ему необходимо думать о победах»

Каррера высказался о возможном рекорде Промеса в РПЛ
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном рекорде Квинси Промеса. Сердар Азмун и Вагнер Лав лидируют в списке легионеров-бомбардиров Российской премьер-лиги.

«Думаю, что Промес побьет этот рекорд уже в этом сезоне! У него еще очень много игр впереди. Самое важное для него — не делать это своим приоритетом. Иначе это пойдет во вред самому Квинси: он будет вести себя эгоистично в некоторых моментах. В первую очередь ему необходимо думать о партнерах и победах «Спартака»!» — сказал Каррера «СЭ».

Напомним, у бразильца Вагнера Лава и иранца Сердара Азмуна по 85 мячей в РПЛ, у Промеса на данный момент — 71 гол.

Форвард из Нидерландов впервые стал футболистом «Спартака» летом 2014 года.

Квинси Промес
Массимо Каррера
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