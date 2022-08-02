Алаев: «РПЛ видит необходимость диалога с властями и общественностью по карте болельщика»

Алаев считает, что необходимы дополнительные консультации с органами власти по Fan ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев считает, что необходимы дополнительные консультации с органами федеральной власти по карте болельщика.

«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами ее введения — органами федеральной власти — и продолжении диалога с болельщиками. Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной. Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», — приводит слова Алаева ТАСС.

Карта болельщика впервые была использована на матчах третьего тура чемпионата России. По состоянию на 1 августа, по данным пресс-службы Минцифры, ее получили 120 тысяч человек.