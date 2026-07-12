Шнякин о возможном переходе Дзюбы в «Спартак»: «Не уверен, что болельщики готовы это принять. Будет разлом»

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак»

«С большим уважением к нему отношусь, но нынешний футбол «Спартака» требует другого. Иметь форварда-башню, который может выйти в экстренной ситуации, в конце матча — это необходимость. Готов ли Дзюба согласиться на второстепенную роль для перехода в «Спартак»? Именно в «Спартак» — уверен, что да. Но это же вопрос желания многих людей. Готово ли руководство пойти на такой шаг? Не уверен, что болельщики готовы принять такое. Среди них точно будет разлом: достаточно и тех, кто его ненавидит, и тех, кто его уважает», — сказал Шнякин «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Дзюба является воспитанником «Спартака».