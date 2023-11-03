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Сегодня, 14:46

Комличенко: «Может, молодые игроки в Москве думают о деньгах, но в «Ростове» расслабишься — сразу получишь втык»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что молодые игроки команды понимают уровень ответственности.

Ранее форвард «Динамо» Федор Смолов отмечал, что у молодых футболистов меняются ценности. По его мнению, для них важны деньги.

«Я не знаю, может, Федя больше про московских ребят говорил. В «Ростове» молодежь старается чуть по-другому смотреть на это. Стараются работать и не думать о деньгах. Мы им стараемся говорить, что если будут правильно относиться к делу, то все придет. И большой контракт придет, сейчас главное не об этом думать. В принципе, у ребят все для этого есть. Они сами понимают, что для них это супершанс — в таком возрасте играть в РПЛ. Мы с ними об этом разговаривали, все понимают. Бывает, расслабляются, но это нормальное дело для молодых. На тренировках если кто-то расслабится, то сразу получает «втык». В этом плане в «Ростове» нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 13 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-mozhet-molodezh-v-moskve-dumaet-o-den-gah-no-u-nas-rasslabish-sya-srazu-vty-k/
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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