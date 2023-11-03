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Сегодня, 14:33

Баженов: «У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в топовых чемпионатах»

Алина Савинова
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил игру полузащитника московского клуба Даниила Зорина за минское «Динамо».

«Когда Даня приехал в новый чемпионат, то получил небольшую травму и не сразу начал играть. Еще нужно учитывать, что он перешел посреди сезона в одну из лучших команд Белоруссии. Была временная адаптация. У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в более топовых чемпионатах. В первую очередь все зависит от него. Есть много факторов, которые могут сыграть не очень хорошую роль. Зорин ментально должен понимать, что это только начало большой истории. У Дани есть потенциал, у него светлая голова», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

4 августа пресс-служба «Спартака» сообщила, что Зорин перешел в минское «Динамо» на правах аренды до конца зимнего трансферного окна. Контракт 19-летнего полузащитника с московской командой рассчитан до 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-u-zorina-est-vse-kachestva-chtoby-zaigrat-ne-tolko-v-minskom-dinamo-no-i-v-top-chempionatakh-301682/
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ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
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