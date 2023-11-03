Бывший игрок «Краснодара» Деменко оценил выступление команды в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал, что думает об игре команды в РПЛ.

«Многие из тех команд, которые играли с краснодарцами, отмечали, что коллектив Ивича заслуженно возглавляет турнирную таблицу в чемпионате. Но другой разговор, когда речь заходит о реализации моментов. Даже играя с ЦСКА, «быки» создавали шансы для взятия ворот соперников, но проиграли со счетом 0:1», — цитирует Деменко RT.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 26 баллами.