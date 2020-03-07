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Комличенко обогнал Глушакова в борьбе за место в «Клубе 100»

17:21
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко забил первый гол в составе бело-голубых. Форвард отличился в игре 21-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Тамбовом». За несколько минут до гола он уже поразил ворота соперника, но в первом случае мяч был отменен после консультации с ВАР.

Комличенко забил 55-й гол в зачет «Клуба 100». Среди претендентов на вступление в клуб он обогнал хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова.

Из 55 мячей 53 Комличенко провел за иностранные клубы в чемпионатах, кубках и еврокубках. Еще один гол он провел в составе сборной России в ворота Сан-Марино (5:0).

Трансляция матча «Динамо» — «Тамбов»

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