Комитет ГД по спорту не поддержал идею об отмене Fan ID

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID).

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — приводит РИА Новости текст заключения комитета.

Кроме этого, в документе отмечается, что кабмин ранее также не поддержал законопроект. Комитет Госдумы по спорту указал, что в пояснительной записке к законопроекту не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в частности отсутствуют данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования.

В июне 2022 года депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене паспорта болельщика.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. В настоящее время она распространяется на чемпионат России по футболу среди команд клубов РПЛ и финальный матч Кубка России по футболу.