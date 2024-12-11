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Сегодня, 16:44

Комитет ГД по спорту не поддержал идею об отмене Fan ID

Алина Савинова
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Комитет Госдумы по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID).

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — приводит РИА Новости текст заключения комитета.

Кроме этого, в документе отмечается, что кабмин ранее также не поддержал законопроект. Комитет Госдумы по спорту указал, что в пояснительной записке к законопроекту не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в частности отсутствуют данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования.

В июне 2022 года депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене паспорта болельщика.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. В настоящее время она распространяется на чемпионат России по футболу среди команд клубов РПЛ и финальный матч Кубка России по футболу.

Источник: РИА Новости
Футбол
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«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Муталип Алибеков

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