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Сегодня, 16:32

Первый кассационный суд отклонил жалобу агента Маньякова по делу футболиста «Спартака» Игнатова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Юрист полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Ирина Бжезовская сообщила «СЭ» об отказе в удовлетворении кассационной жалобы агента Александра Маньякова Первым кассационным судом общей юрисдикции по делу о споре с футболистом Михаилом Игнатовым.

— Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции состоялось рассмотрение жалобы индивидуального предпринимателя Маньякова на апелляционное определение Московского областного суда от 1 июля 2024 года, которым решение Мытищинского городского суда от 22 декабря 2022 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Маньякова без удовлетворения.

Соответственно Московский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что условия, которые были включены в агентский договор между футболистом Игнатовым и агентом Маньяковым, предусматривающие право посредника на получение вознаграждения за весь период действия трудового договора в размере 10 процентов от всего валового дохода футболиста, даже при отсутствии какого либо участия агента в заключении такого договора, действительно являлись незаконными (ничтожными) не подлежали применению комитетом РФС по статусу игроков. на основании заявления таких выводов судов и решение Комитета РФС от 20 мая 2022 года также было признано недействительным.

С указанными выводами суда первой инстанции Московский областной суд согласился после того как 7 мая 2024 Верховным судом РФ были отменены первоначальное решение Московского областного и Кассационного судов, которые первоначально пришли к выводу о прекращении производства по иску Игнатова ввиду не подведомственности его требований государственным судам РФ. С чем не согласился Верховный суд 7 мая 2024 года, отменив как первоначальное решение Московского областного суда, так и решение Кассационного суда.

После дело вернулось на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции и уже, как мы считаем, Московский областной суд 1 июля 2024 года, вынес законное и обоснованное решение, оставив в силе решение первой инстанции об установлении иска Игнатова. Маньяковым была подана кассационная жалоба, которая являлась сегодня предметом рассмотрения.

Обе стороны участвовали в заседании. Судьи выслушали стороны и вынесли, как мы считаем, абсолютно законное и обоснованное решение, которым оставили решение Московского областного суда от 1 июля 2024 года и решение Мытищинского городского суда от 22 декабря 2022 года без изменения, а жалобу Маньякова без удовлетворения.

Мы считаем, что сегодняшнее решение Кассационного суда принято в соответствии с нормами гражданского законодательства, регулирующего спорные правоотношения, а также при правильном применении норм процессуального права. Соответственно, восстановлено право Михаила на доступ к правосудию в государственных судах, право на который подтвердит Верховный суд РФ, нижестоящие суды восстановили нарушенные права и законные интересы Игнатова.

Михаил Игнатов
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