Первый кассационный суд отклонил жалобу агента Маньякова по делу футболиста «Спартака» Игнатова
Юрист полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Ирина Бжезовская сообщила «СЭ» об отказе в удовлетворении кассационной жалобы агента Александра Маньякова Первым кассационным судом общей юрисдикции по делу о споре с футболистом Михаилом Игнатовым.
— Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции состоялось рассмотрение жалобы индивидуального предпринимателя Маньякова на апелляционное определение Московского областного суда от 1 июля 2024 года, которым решение Мытищинского городского суда от 22 декабря 2022 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Маньякова без удовлетворения.
Соответственно Московский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что условия, которые были включены в агентский договор между футболистом Игнатовым и агентом Маньяковым, предусматривающие право посредника на получение вознаграждения за весь период действия трудового договора в размере 10 процентов от всего валового дохода футболиста, даже при отсутствии какого либо участия агента в заключении такого договора, действительно являлись незаконными (ничтожными) не подлежали применению комитетом РФС по статусу игроков. на основании заявления таких выводов судов и решение Комитета РФС от 20 мая 2022 года также было признано недействительным.
С указанными выводами суда первой инстанции Московский областной суд согласился после того как 7 мая 2024 Верховным судом РФ были отменены первоначальное решение Московского областного и Кассационного судов, которые первоначально пришли к выводу о прекращении производства по иску Игнатова ввиду не подведомственности его требований государственным судам РФ. С чем не согласился Верховный суд 7 мая 2024 года, отменив как первоначальное решение Московского областного суда, так и решение Кассационного суда.
После дело вернулось на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции и уже, как мы считаем, Московский областной суд 1 июля 2024 года, вынес законное и обоснованное решение, оставив в силе решение первой инстанции об установлении иска Игнатова. Маньяковым была подана кассационная жалоба, которая являлась сегодня предметом рассмотрения.
Обе стороны участвовали в заседании. Судьи выслушали стороны и вынесли, как мы считаем, абсолютно законное и обоснованное решение, которым оставили решение Московского областного суда от 1 июля 2024 года и решение Мытищинского городского суда от 22 декабря 2022 года без изменения, а жалобу Маньякова без удовлетворения.
Мы считаем, что сегодняшнее решение Кассационного суда принято в соответствии с нормами гражданского законодательства, регулирующего спорные правоотношения, а также при правильном применении норм процессуального права. Соответственно, восстановлено право Михаила на доступ к правосудию в государственных судах, право на который подтвердит Верховный суд РФ, нижестоящие суды восстановили нарушенные права и законные интересы Игнатова.
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|Краснодар
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|18
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|3
|3
|37-12
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|11
|4
|3
|36-14
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4
|Динамо
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|10
|5
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|37-20
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|Локомотив
|18
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|2
|5
|33-26
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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16
|Оренбург
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|16-33
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|28.02
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Зенит – ЦСКА
|- : -
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
|- : -
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Пари НН – Акрон
|- : -
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
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Химки – Факел
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3