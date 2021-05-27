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Агент Крала рассказал о переговорах по полузащитнику «Спартака» с английскими клубами

15:00
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Кароль Кисель, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала рассказал о переговорах с английскими клубами по поводу футболиста красно-белых.

«Я могу подтвердить, что мы были в Англии, где вели переговоры по Цоуфалу из «Вест Хэма» и Кралу. Все решится после чемпионата Европы, когда откроется трансферное окно. Сейчас ребятам нужно спокойно поработать на благо сборной», — приводит Idnes слова Киселя.

В сезоне-2020/21 Крал провел 30 матчей за «Спартак», на его счету 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего чеха в 9 миллионов евро.

25 мая сообщалось, что Кралом интересуются 5 клубов английской премьер-лиги, в том числе — «Вест Хэм», за который выступают два соотечественника полузащитника «Спартака», Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

Дополнительная информация:

https://www.idnes.cz/fotbal/zahranici/alex-kral-prestup-premier-league-west-ham-vladimir-coufal-smlouva.A210526_124401_fot_zahranici_vp2

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