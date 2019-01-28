20:31 | Футбол — РПЛ

Комбаров, Ханни и Адриану занимаются по индивидуальной программе. Фернанду – в общей группе

Обсудить
0

Игроки "Спартака" защитник Дмитрий Комбаров, полузащитник Софьян Ханни и форвард Луиз Адриану тренируются по индивидуальной программе в преддверии заключительного матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива", сообщает официальный сайт красно-белых.

Хавбек "Спартака" Фернанду большинство упражнений выполнял в общей группе и принял участие в вечерней двусторонке – впервые за все время сборов в Катаре. По информации пресс-службы московского клуба, говорить о полноценном возвращении Фернанду в строй пока рано.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-01-28-v_turtsii_sygrayem_so_sloventsami_i_slovakami/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ