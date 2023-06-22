Колыванов заявил, что Личку давно пора было назначить на пост главного тренера «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на назначение чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Назначили и назначили. Слава Богу. Надо было давно назначать. Пусть работает», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.