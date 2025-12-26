Колыванов выступил против перехода Бабаева в «Спартак»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 21-летний футболист подпишет контракт с красно-белыми до 2030 года.

«Со своей стороны я бы не советовал Бабаеву сейчас уходить из «Динамо». Он провел на высоком уровне только полсезона и уже решил покинуть родной дом в поисках лучшей жизни. Еще свежи в воспоминаниях примеры Ташаева и Соловьева, которые в схожей ситуации ушли к конкурентам, и где они сейчас? Сколько пользы принесли им эти переходы? Пару лет хорошей зарплаты, и все: карьера загублена и их все забыли.

Да, можно вспомнить про Зобнина, который дорос до капитанской повязки «Спартака». Но тот уходил из клуба ФНЛ, и это хотя бы выглядело логично. За последние же годы «Динамо» стало одним из самых успешных клубов РПЛ и теперь ставит совсем другие задачи. Зачем перебегать к прямому конкуренту, который вообще не кажется сильнее, совершенно непонятно», — сказал Колыванов «СЭ».

В этом сезоне на счету Бабаева 15 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 750 тысяч евро.