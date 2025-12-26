Колыванов выступил против перехода Бабаева в «Спартак»
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак».
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 21-летний футболист подпишет контракт с красно-белыми до 2030 года.
«Со своей стороны я бы не советовал Бабаеву сейчас уходить из «Динамо». Он провел на высоком уровне только полсезона и уже решил покинуть родной дом в поисках лучшей жизни. Еще свежи в воспоминаниях примеры Ташаева и Соловьева, которые в схожей ситуации ушли к конкурентам, и где они сейчас? Сколько пользы принесли им эти переходы? Пару лет хорошей зарплаты, и все: карьера загублена и их все забыли.
Да, можно вспомнить про Зобнина, который дорос до капитанской повязки «Спартака». Но тот уходил из клуба ФНЛ, и это хотя бы выглядело логично. За последние же годы «Динамо» стало одним из самых успешных клубов РПЛ и теперь ставит совсем другие задачи. Зачем перебегать к прямому конкуренту, который вообще не кажется сильнее, совершенно непонятно», — сказал Колыванов «СЭ».
В этом сезоне на счету Бабаева 15 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 750 тысяч евро.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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