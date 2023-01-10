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Колыванов: «В рабочей группе УЕФА от России с удовольствием увидел бы Аршавина и Мостового»

Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов рассказал о том, кого от России можно было бы включить в рабочую группу УЕФА по вопросу возвращения страны на международную арену.

— Ну, Дюков — это однозначно, — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

— А кто-то авторитетный с футбольной точки зрения? Кого знает вся Европа и мир. Может быть, Андрей Аршавин?

— Да, с удовольствием увидел бы в этой группе Аршавина. А также Александра Мостового. Он и говорит хорошо, и авторитет у него есть, и в Европе его прекрасно знают.

Ранее стало известно, что УЕФА создаст рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международные турниры. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, в том числе РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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 - : -
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