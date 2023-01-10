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Балахнин уверен, что Уткин способен заиграть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе полузащитника Даниила Уткина в один из европейских клубов.

«Уткин в Европе? Здесь важно понимать, о каком клубе идет речь. Если Даниил перейдет в «Барселону», то играть он там точно не будет, а это очень важно. Не вижу смысла уходить только потому, что это Европа. Куда бы Уткин в итоге ни перешел, ему важно играть. Даниил — неплохой футболист, думаю, он способен заиграть в Европе. Уткин здорово подает стандарты, бьет с обеих ног, это важный момент. Посмотрим, что будет дальше. Было бы интересно посмотреть на него в Европе», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

23-летний россиянин выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил три мяча и отдал девять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-utkin-sposoben-zaigrat-v-evrope/
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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