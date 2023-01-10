Агент Васютина: «У Александра всегда «Зенит» на первом месте»

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем игрока.

— Был уже разговор с Сергеем Семаком или Александром Медведевым по будущему Александра?

— Нет. Все игроки «Зенита» сейчас отдыхали и только начали индивидуально тренироваться. Видимо, Сергей Богданович уже на сборах будет принимать решения. Тем более нет никаких контрактных разговоров.

— У Александра есть предложения от других клубов РПЛ?

— С клубами РПЛ — разговоры. Есть предложения от европейских клубов. В первую очередь — датских.

— Готовы их рассмотреть?

— Мне кажется, что любой футболист должен рассматривать любое предложение и дальше уже принимать решение на основе того, как оно поможет его карьере. Наверное, не совсем правильно сидеть на скамейке запасных, когда тебя приглашают куда-то основным вратарем. Пока Александр готовится ехать на сбор с «Зенитом». Если будет какая-то конкретика, то будем обсуждать. Но у Саши всегда «Зенит» на первом месте. Как любовь с первого взгляда. Предложения от других клубов всегда стоят на втором месте.

Весь прошлый год 27-летний россиянин выступал за шведский «Юргорден» на правах аренды, за который провел 19 матчей и пропустил 13 голов (10 игр — на ноль). В конце ноября Васютин вернулся в Санкт-Петербург. Контракт голкипера с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.