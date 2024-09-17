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Колыванов: «Не верю в Соболева. Он тяжелый, ему нужно постоянно играть»

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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от центрального матча 8-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА (1:0).

— Армейцы в матче с «Зенитом», на мой взгляд были даже поинтереснее. Просто петербуржцы ярко стартанули в сезоне, и все ждут, что они так и будут продолжать. Но на них все настраиваются, их все хотят обыграть. А может, и физически чуть подсели. Видно, что уже не такие резвые и быстрые. Но такие спады бывают.

Без Глушенкова, конечно, игра через середину у «Зенита» не такая яркая. Раньше они как-то комбинировали, были обыгрыши — так что не хватает его заметно. Что касается Соболева, то я вообще не верю в него. Он тяжелый. И таким игрокам, как он, надо постоянно играть, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Соболев в дебютном матче с ЦСКА появился на поле в стартовом составе «Зенита», не отметился результативными действиями и в середине второго тайма был заменен на Александра Ерохина.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Игорь Колыванов
ФК Зенит
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