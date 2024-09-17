Сергеев: «Борьба за звание лучшего бомбардира? Главное, чтобы команда побеждала»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил на вопрос, сумеет ли он в самарском клубе побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

"Главное — играть, набрать оптимальную форму и почувствовать голы, которые я забивал раньше. Думаю, тогда и за звание лучшего бомбардира сезона можно побороться. Но глобально я не обращаю внимание на это. Главное, чтобы команда побеждала", — сказал Сергеев Sport24.

29-летний Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита», подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне сыграл сыграл четыре матча в РПЛ и пока не отметился результативными действиями.