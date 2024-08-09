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9 августа, 23:54

Колыванов: «Быстрые игроки «Динамо» могут на контратаке что-то сотворить у ворот «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 4-м туре РПЛ.

«С «Зенитом» сейчас нереально сложно бороться. А чтобы не проиграть — нужно не пропускать. Думаю, это два достойных друг друга соперника, два лидера чемпионата. Динамовцам, конечно, в Петербурге было бы логично сыграть в более закрытый футбол, потому что у команды есть быстрые нападающие и полузащитники, они могут на контратаке что-то сотворить», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Динамо» с таким же количеством баллов занимает второе место, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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