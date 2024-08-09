Карпин — об игре «Ростова» во втором тайме матча с «Рубином»: «Начали заниматься хренью»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство игрой своей команды во втором тайме матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

В составе южан гол забил Данил Глебов. Казанцы ответили реализованным пенальти албанца Мирлинда Даку.

— Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем-то подсел и сбавил в инициативе?

— После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется, — приводит слова Карпина matchtv.ru.

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет дома против «Оренбурга» 17 августа. «Рубин» 19-го числа встретится в гостях с «Акроном».