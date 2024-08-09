Защитник «Сочи» Аттият-Аллах перешел в египетский «Аль-Ахли»

Защитник «Сочи» Яхья Аттият-Аллах проведет следующий сезон в аренде в египетском «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба российского клуба.

Перед уходом в аренду 29-летний марокканец продлил контракт с «Сочи» до конца сезона-2026/27. У «Аль-Ахли» будет право приоритетного выкупа игрока.

Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в начале 2024 года. Он провел за «Сочи» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.