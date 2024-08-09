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9 августа, 23:37

Защитник «Сочи» Аттият-Аллах перешел в египетский «Аль-Ахли»

Руслан Минаев
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Защитник «Сочи» Яхья Аттият-Аллах проведет следующий сезон в аренде в египетском «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба российского клуба.

Перед уходом в аренду 29-летний марокканец продлил контракт с «Сочи» до конца сезона-2026/27. У «Аль-Ахли» будет право приоритетного выкупа игрока.

Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в начале 2024 года. Он провел за «Сочи» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Сочи
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
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 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
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6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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