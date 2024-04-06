Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:45

Президент «Урала» Иванов — о пенальти: «Помазун даже не задел Горшкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» раскритиковал судейство в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

— Ну вот о чем говорить? О чем? Разве не видно? Непонятные решения судьи. Точнее, судей. У нас же еще и ВАР «поработал». За что удалили Итало? Кукуян просто сломал игру! Он просто сломал игру, оставив нас в меньшинстве на полчаса, когда выгнал с поля нашего футболиста!

— У него не было на то оснований?

— В той ситуации фолил Ежов, а Кукуян рассудил по-своему... Показал вторую желтую! Потом еще пенальти, которого не было. Да все свистки в одну сторону! Все! Самарцы падают, орут чуть что, а он реагирует. И все в их пользу. Как так?! Ни футбола, ничего... Мы только перехватили инициативу, а тут такое началось...

— Давайте по порядку. Вы хотите сказать, что Ежов сам наткнулся на руку Итало?

— Да не было там красной. Второй желтой, точнее. За что? Итало не фолил. Посадили видеоарбитром Бобровского. Зачем? Кукуян разобрался, показал желтую Горшкову, не назначил пенальти. Тут впрягается Бобровский... Зачем он полез туда?! Кто его просил? Что он опять натворил? Он и в первой лиге ошибается, и в РПЛ. И почему-то продолжает судить. Почему?

— Как вам видится эпизод с пенальти?

— Мы после игры посмотрели эпизод. Помазун даже не задел Горшкова. Даже не задел, понимаете? Тот сразу ножки стал подгибать... Сразу же! Ну что это такое? Ты же судья! Как можно было не разобраться? Как можно было поменять первоначальное решение, послушав Бобровского?

— Вы с Кукуяном не общались после игры?

— Только по эпизоду со второй желтой карточкой Итало.

— И какой он вам привел аргумент?

— Кукуян мне сказал одно: у Ежова полный рот крови. Ну и что? Самарец сам наткнулся на руку нашего защитника. Сам ударился! Мы-то тут при чем?!" Почему мы должны из-за этого полтайма играть в меньшинстве?

Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Урала&raquo; и &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Кукуян говорит: «У Ежова весь рот в крови». А мы-то тут при чем?!» Президент «Урала» разнес судейство
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
2
3
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Президент «Урала»: «Бьемся с «Сочи» за выживание. Нас судит Кукуян — арбитр из Сочи»
Колосков — о победе «Краснодара» над «Пари НН»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?»
Игрок «Урала» Эмерсон: «Если под тренером зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»
«Кукуян говорит: «У Ежова весь рот в крови». А мы-то тут при чем?!» Президент «Урала» разнес судейство
Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром»
«Динамо» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Урала» Эмерсон: «Если под тренером зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»

Колосков — о победе «Краснодара» над «Пари НН»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости