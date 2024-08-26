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Сегодня, 13:20

Колосков возмутился непоказанной Кордобе красной карточке за столкновение с Луневым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Игра была интересной, держала в напряжении от начала до конца. Было много моментов и много борьбы. В первой половине краснодарцы переигрывали москвичей, но на второй тайм динамовцы вышли уже более агрессивными и активными, стали жестче в обороне играть и прессинговать по всему полю, но моменты свои реализовать не сумели. В целом «Динамо» оставило хорошее впечатление», — сказал Колосков «СЭ».

Почетный президент РФС также высказался о непоказанных в сторону футболистов «Краснодара» карточках.

«Что касается пенальти, мне тяжело было определить с трибуны. Но вот то, что Карасев не дал красную карточку Кордобе за атаку вратаря, выглядело очень странно. Во вратарской площадке Лунев накрывает мяч, и тут нападающий бьет его ногой по голове — отсутствие реакции на это вызвало у меня возмущение. К тому же такое поведение повлекло травму и замену голкипера.

Еще пару раз арбитр не свистнул явные нарушения со стороны игроков «Краснодара». Не сказал бы, что Карасев свистел в одну сторону — ошибался и туда, и сюда — но в сторону «Динамо» ошибок было больше», — добавил Колосков.

После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

Андрей Лунев
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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