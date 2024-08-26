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Сегодня, 13:18

Смородская: «Нынешнее первое место «Локомотива» ни о чем не говорит»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу железнодорожников над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

«Промежуточным первым местом «Локомотива» я очень удивлена. Я удивлена потому что, на мой взгляд, очень многих вещей в «Локомотиве» сейчас не хватает, глубины состава в первую очередь. Во-вторых, да, молодежь раскрывается, но, как правило, у молодых есть один недостаток — они не могут выдержать дистанцию всего сезона, играя то хорошо, то плохо. Поэтому нынешнее первое место ни о чем не говорит. Но в любом случае, команда в начале сезона хорошо себя показывает. Я их поздравила и считаю, что они молодцы. Старт хороший», — сказала Смородская «СЭ».

Также экс-президент «Локомотива» оценила игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на старте сезона.

«Приятно смотреть на его игру. Я считаю, что это очень толковый футболист. Он отлично видит поле и обладает хорошим пасом», — добавила Смородская.

На счету 19-летнего Батракова 3 гола и 5 голевых передач в 6 матчах текущего чемпионата.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
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Алексей Батраков

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Динамо Мх

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