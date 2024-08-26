Смородская: «Нынешнее первое место «Локомотива» ни о чем не говорит»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу железнодорожников над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

«Промежуточным первым местом «Локомотива» я очень удивлена. Я удивлена потому что, на мой взгляд, очень многих вещей в «Локомотиве» сейчас не хватает, глубины состава в первую очередь. Во-вторых, да, молодежь раскрывается, но, как правило, у молодых есть один недостаток — они не могут выдержать дистанцию всего сезона, играя то хорошо, то плохо. Поэтому нынешнее первое место ни о чем не говорит. Но в любом случае, команда в начале сезона хорошо себя показывает. Я их поздравила и считаю, что они молодцы. Старт хороший», — сказала Смородская «СЭ».

Также экс-президент «Локомотива» оценила игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на старте сезона.

«Приятно смотреть на его игру. Я считаю, что это очень толковый футболист. Он отлично видит поле и обладает хорошим пасом», — добавила Смородская.

На счету 19-летнего Батракова 3 гола и 5 голевых передач в 6 матчах текущего чемпионата.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Денис Сафронов