Колосков: «В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало. Здесь нечего объяснять»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его разочаровало выступление «Динамо» в сезоне-2022/23.

«В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая еще осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/23 динамовцы заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 45 очками. Московский клуб дошел до стадии первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступили «Акрону» (0:0, 1-4) в серии послематчевых пенальти.

18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет.