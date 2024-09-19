Колосков считает объективным выбор Семака лучшим тренером прошедшего сезона

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выбор лучшего тренера России сезона-2023/24. Им был признан Сергей Семак из «Зенита».

«Единственным критерием оценки работы тренеров является результат. Поэтому, как и в случае с выбором «Зенита» лучшей командой сезона, здесь тоже все объективно», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака впервые в истории оформил требл. Сине-бело-голубые стали чемпионами России, выиграли FONBET Кубок страны и Суперкубок.