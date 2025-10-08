Ари объяснил результаты «Локомотива» в РПЛ: «Мало иностранцев, играют своими, получается игра»

Бывший футболист «Локомотив» Ари в интервью «СЭ» оценил результаты железнодорожников в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Локомотив» — большие молодцы! В команде мало иностранцев, играют своими. У них получается и игра, и результат. Поэтому и занимают высокие места сейчас», — сказал Ари «СЭ».

«Локомотив» с 23 очками идет на втором месте в таблице РПЛ.