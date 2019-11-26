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Колосков против закрытия сектора «Спартака» в матче с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Дзюбы

10:07
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит закрывать сектор для болельщиков «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес нападающего питерцев Артема Дзюбы.

— Мне кажется, что закрывать сектор было бы неразумным, — цитирует RT Колоскова. — До сих пор не вычислены эти так называемые горе-болельщики, а бросать тень на весь клуб — неправильно. Это будет знаковый, топовый матч, поэтому лишать болельщиков «Спартака» возможности приехать в Санкт-Петербург мне кажется нецелесообразным. Но контроль надо сделать пожестче, чтобы выявить тех людей, которые бесчинствуют на трибунах.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/690413-koloskov-spartak-zenit-bolelschiki

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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