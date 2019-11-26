Колосков против закрытия сектора «Спартака» в матче с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Дзюбы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит закрывать сектор для болельщиков «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес нападающего питерцев Артема Дзюбы.

— Мне кажется, что закрывать сектор было бы неразумным, — цитирует RT Колоскова. — До сих пор не вычислены эти так называемые горе-болельщики, а бросать тень на весь клуб — неправильно. Это будет знаковый, топовый матч, поэтому лишать болельщиков «Спартака» возможности приехать в Санкт-Петербург мне кажется нецелесообразным. Но контроль надо сделать пожестче, чтобы выявить тех людей, которые бесчинствуют на трибунах.