Колосков – о Кокорине и Мамаеве: "Никаких арестов быть не должно!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должны быть выпущены из-под стражи – такое мнение в разговоре с "СЭ" выразил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

6 февраля в Мосгорсуде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство следствия о продлении сроков ареста футболистов с 8 февраля до 8 апреля.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с начала октября 2018 года находятся под стражей в московском СИЗО "Бутырка" как обвиняемые в участии в двух драках в центре Москвы, которые случились 8 октября прошлого года.

– Мое мнение – никаких арестов быть не должно. Проступок, который совершили Кокорин и Мамаев, не тянет на то, чтобы держать их под стражей. Бессмысленно рассуждать, продлят им срок задержания или нет, может, у следствия есть какие-то дополнительные доводы, но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали, – заявил Колосков. (Иван Торопцев)

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