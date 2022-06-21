Колосков не считает, что легионеры начнут покидать РПЛ после решения ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранцам в клубах РПЛ приостанавливать свои контакты.

«Это решение вписывается в логику общих решений по российскому спорту. ФИФА не исключение. Для меня здесь ничего неожиданного нет. Неприятно, но мы уже прожили полсезона с этим. Проживем еще. Те легионеры, кто хотел уехать, уже уехали. Остальных устраивают условия. Не думаю, что много легионеров будут покидать команды», — сказал Колосков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации.