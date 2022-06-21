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Колосков не считает, что легионеры начнут покидать РПЛ после решения ФИФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранцам в клубах РПЛ приостанавливать свои контакты.

«Это решение вписывается в логику общих решений по российскому спорту. ФИФА не исключение. Для меня здесь ничего неожиданного нет. Неприятно, но мы уже прожили полсезона с этим. Проживем еще. Те легионеры, кто хотел уехать, уже уехали. Остальных устраивают условия. Не думаю, что много легионеров будут покидать команды», — сказал Колосков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации.

Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
ФИФА
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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П
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