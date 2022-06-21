Умяров — о смене тренеров в «Спартаке»: «У каждого специалиста новая философия. Это возможности»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» прокомментировал смену тренеров в московской команде.

— Гильермо Абаскаль стал твоим пятым тренером в «Спартаке». Не устал от того, что они так часто меняются?

— Думал об этом. Тяжело ответить... У каждого специалиста новая философия. С одной стороны, все по-другому. С другой, это и новые возможности для футболистов. Посмотрим.

— Ты когда-нибудь слышал про Абаскаля?

— Начал изучать после объявления. Увидел, что в «Базеле» работал полгода. Хотел Феде Чалову написать. Но не успел еще.