Президент «Оренбурга» о решении ФИФА: «Планировали подписывать иностранцев, теперь есть повод задуматься»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах. Организация разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.

«Если будем заключать контракты с иностранцами, это может сказаться. Печально, что приняли такое решение. Это ущемляет наши интересы, ставит нас в неприятное положение. Пока для нас это неактуально, у нас всего один легионер. Однако мы планировали заключать контракты с иностранными футболистами, теперь будем думать. Есть повод основательно задуматься, каким образом и за счет каких футболистов комплектовать команду», — сказал Еремякин «СЭ».

О решении ФИФА сообщил официальный сайт организации 21 июня.