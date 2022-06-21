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Президент «Оренбурга» о решении ФИФА: «Планировали подписывать иностранцев, теперь есть повод задуматься»

Президент «Оренбурга» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах. Организация разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.

«Если будем заключать контракты с иностранцами, это может сказаться. Печально, что приняли такое решение. Это ущемляет наши интересы, ставит нас в неприятное положение. Пока для нас это неактуально, у нас всего один легионер. Однако мы планировали заключать контракты с иностранными футболистами, теперь будем думать. Есть повод основательно задуматься, каким образом и за счет каких футболистов комплектовать команду», — сказал Еремякин «СЭ».

О решении ФИФА сообщил официальный сайт организации 21 июня.

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ФК Оренбург
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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