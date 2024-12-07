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7 декабря, 23:04

Колосков назвал непредсказуемым матч между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Диана Андрющенко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Локомотив», который пройдет в 18-м туре РПЛ.

«Непредсказуемые команды, не поймешь, чего от них ждать. «Краснодар» после сокрушительного поражения от «Спартака», конечно же, постарается доказать, что он еще состоятелен и может бороться за первое место. «Локомотиву» тоже некуда отступать, последние игры крайне неудачные и по результатам, и по самой игре. Все зависит от настроения футболистов: если они собрались в отпуск, у них уже билеты заказаны, гостиницы и прочее, конечно, они убивать себя не будут. Тут сыграет роль умение тренеров настроить футболистов на бескомпромиссную игру. Кто это лучше сделает, тот и выиграет», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

После 17 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 очками, уступая лидирующему «Зениту» пять баллов. «Краснодар» имеет в активе 38 баллов и идет вторым.

В заключительном матче года в чемпионате России «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 8 декабря, начало — в 19:30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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Крылья Советов

 11 1 3
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