Колосков назвал Малкома лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2021/22

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал лучшего игрока Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

«Кого считаю лучшим игроком этого сезона РПЛ? Ярко себя особо никто не проявил. Я бы поставил Малкома на первое место. Футболист, у которого нет изъянов, вообще ни в чем. Великолепная физическая форма, все время настроен на игру: заряжен и мотивирован. Потрясающий дриблинг и шикарный удар с левой ноги. Видно, что игрок основополагающий для игры «Зенита». Вот такие качества я бы отметил. Все, что можно сказать про хорошего игрока, у него есть», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

25-летний форвард выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.