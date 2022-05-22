Геннадий Орлов: «Малком и Клаудиньо наверняка получат предложения из Европы»

Орлов не исключил, что Клаудиньо и Малком могут перейти в европейские клубы

Известный комментатор Геннадий Орлов не исключил, что Клаудиньо и Малком могут перейти в европейские клубы.

— Мы же не знаем, что будет с легионерами, — отметил Орлов.

— Кто-то все-таки уедет?

— Клаудиньо и Малком наверняка получат какие-то предложения из Европы. Эти футболисты хотят играть в сборной Бразилии. Не знаю, что они решат. Пока они улетели на родину.

— Вернутся ли?

— В нынешней ситуации нужно быть готовым ко всему. Надо просчитать все варианты. Поэтому я и думаю, что «Зенит» сейчас пополнится игроками.