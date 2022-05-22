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Гладилин — о Дзюбе: «Вписаться он сможет только в тот коллектив, где будут ставить на него»

Гладилин высказался о том, где лучше продолжить карьеру Дзюбе
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, где лучше продолжить карьеру Артему Дзюбе.

«Дзюба хорошо себя проявил в «Арсенале» — это была команда, которая строила вокруг него свою игру, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Ему нужна такая команда. Вписаться он сможет только в тот коллектив, где и руководители, и тренер будут ставить на него. Но кто сейчас готов этим заниматься? Когда Дзюба был помоложе, то такая схема работала. В том же «Арсенале», в «Ростове».

Но как только тренер ставит команде современный комбинационный футбол, то ему уже сложно вписаться. Дзюба теряет скорость, нет прострельных передач. Он заиграл в «Зените» тогда, когда там были Дании, Халк, которые владели обводкой, снабжали его передачами, плюс средняя линия была хорошая. Дзюба умеет играть в такой футбол, он же прошел школу спартаковскую, но его малоподвижность и нынешний стиль игры — это уже вчерашний день, если можно так сказать».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за «Зенит» с июля 2015 года.

В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/22/17786570.shtml

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Основные источники исследования

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20%

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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

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14%

1.70
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П2

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2.20

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16%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Химки – Зенит
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24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
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Кр. Советов – Ахмат
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