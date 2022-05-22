Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, где лучше продолжить карьеру Артему Дзюбе.

«Дзюба хорошо себя проявил в «Арсенале» — это была команда, которая строила вокруг него свою игру, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Ему нужна такая команда. Вписаться он сможет только в тот коллектив, где и руководители, и тренер будут ставить на него. Но кто сейчас готов этим заниматься? Когда Дзюба был помоложе, то такая схема работала. В том же «Арсенале», в «Ростове».

Но как только тренер ставит команде современный комбинационный футбол, то ему уже сложно вписаться. Дзюба теряет скорость, нет прострельных передач. Он заиграл в «Зените» тогда, когда там были Дании, Халк, которые владели обводкой, снабжали его передачами, плюс средняя линия была хорошая. Дзюба умеет играть в такой футбол, он же прошел школу спартаковскую, но его малоподвижность и нынешний стиль игры — это уже вчерашний день, если можно так сказать».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за «Зенит» с июля 2015 года.

В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России.