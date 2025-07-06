Футбол
6 июля 2025, 11:54

Лунев сообщил, что Карраскаль извинился за опоздание на сбор «Динамо»: «Прорычал что-то на испанском»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» рассказал, что полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль извинился за опоздание на летний сбор команды.

— Как приняли Карраскаля после опоздания на сборы? Он извинился перед командой?

— Он извинился.

— По слухам его оштрафовали на 10 миллионов рублей.

— Да? Я не знаю.

— Что он сказал команде?

— На испанском что-то прорычал.

Карраскаль играет за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Андрей Лунев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
