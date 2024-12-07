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Сегодня, 18:44

Кокшаров: «Краснодар» немного подкосило поражение от «Спартака», но мы соберемся»

Диана Андрющенко
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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров подвел итоги первой части сезона РПЛ и FONBET Кубка России для «быков».

«Великолепный отрезок (В первой части сезона. — Прим. «СЭ»), лучший. Нужно продолжать в том же духе, подкосило немного поражение, но ничего. Мы командой соберемся и будем продолжать дальше», — цитирует Кокшарова Metaratings.

Он также высказался о кубковом матче с «Тюменью», когда соперник отыгрался со счета 0:3.

«Сложно сказать (Что произошло. — Прим. «СЭ»), даже когда разбираешь, непонятно почему. Какие-то ошибки, где-то повезло. Надо отдать должное «Тюмени», но и мы на серии пенальти не струсили и спокойно завершили дело до конца», — добавил Кокшаров.

19-летний Кокшаров проводит второй сезон за «Краснодар» в РПЛ. В нынешнем игровом году нападающий провел за «быков» два матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт нападающего с южанами рассчитан до окончания сезона-2024/25.

1 декабря «быки» дома уступили московской команде со счетом 0:3 в матче 17-го тура РПЛ и потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Перед встречей 18-го тура с «Локомотивом», которая пройдет 8 декабря, «Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кокшаров
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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