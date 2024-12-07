Кокшаров: «Краснодар» немного подкосило поражение от «Спартака», но мы соберемся»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров подвел итоги первой части сезона РПЛ и FONBET Кубка России для «быков».

«Великолепный отрезок (В первой части сезона. — Прим. «СЭ»), лучший. Нужно продолжать в том же духе, подкосило немного поражение, но ничего. Мы командой соберемся и будем продолжать дальше», — цитирует Кокшарова Metaratings.

Он также высказался о кубковом матче с «Тюменью», когда соперник отыгрался со счета 0:3.

«Сложно сказать (Что произошло. — Прим. «СЭ»), даже когда разбираешь, непонятно почему. Какие-то ошибки, где-то повезло. Надо отдать должное «Тюмени», но и мы на серии пенальти не струсили и спокойно завершили дело до конца», — добавил Кокшаров.

19-летний Кокшаров проводит второй сезон за «Краснодар» в РПЛ. В нынешнем игровом году нападающий провел за «быков» два матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт нападающего с южанами рассчитан до окончания сезона-2024/25.

1 декабря «быки» дома уступили московской команде со счетом 0:3 в матче 17-го тура РПЛ и потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Перед встречей 18-го тура с «Локомотивом», которая пройдет 8 декабря, «Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице.