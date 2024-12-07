Кокшаров: «Краснодар» немного подкосило поражение от «Спартака», но мы соберемся»
Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров подвел итоги первой части сезона РПЛ и FONBET Кубка России для «быков».
«Великолепный отрезок (В первой части сезона. — Прим. «СЭ»), лучший. Нужно продолжать в том же духе, подкосило немного поражение, но ничего. Мы командой соберемся и будем продолжать дальше», — цитирует Кокшарова Metaratings.
Он также высказался о кубковом матче с «Тюменью», когда соперник отыгрался со счета 0:3.
«Сложно сказать (Что произошло. — Прим. «СЭ»), даже когда разбираешь, непонятно почему. Какие-то ошибки, где-то повезло. Надо отдать должное «Тюмени», но и мы на серии пенальти не струсили и спокойно завершили дело до конца», — добавил Кокшаров.
19-летний Кокшаров проводит второй сезон за «Краснодар» в РПЛ. В нынешнем игровом году нападающий провел за «быков» два матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт нападающего с южанами рассчитан до окончания сезона-2024/25.
1 декабря «быки» дома уступили московской команде со счетом 0:3 в матче 17-го тура РПЛ и потерпели первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Перед встречей 18-го тура с «Локомотивом», которая пройдет 8 декабря, «Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3