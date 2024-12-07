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Сегодня, 18:51

Федорищев: «Поздравляю «Акрон» с победой над «Зенитом». Как говорится, всем чистый спорт»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Акрон» с выездной победой над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

Команда из Тольятти играла в меньшинстве с 55-й минуты. Петербуржцам не засчитали 2 гола после просмотра видеоповторов.

«Добрый вечер, дорогие друзья! Не могу, пользуясь случаем, не поздравить команду «Акрон» с победой. Вот «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера, с огромным уважением относимся к их футболу. И очень рады, что сегодня на их домашнем поле смогли показать, что такое футбол тольяттинский.

Молодые, звонкие, сильные! Ребята, большое спасибо за красивую игру и характер. Равняемся на вас в спорте, да и не только. Поэтому только вперед — и, как принято говорить последнюю неделю, «чистый спорт», — сказал Федорищев в эфире своего Telegram-канала.

В 17-м туре «Зенит» уступили другой команде из Самарской области — «Крыльям Советов» (2:3).

После 18 игр «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Источник: TG-канал Вячеслава Федорищева
ФК Акрон
ФК Зенит
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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