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Кокорин залечил повреждение и готов играть в ближайшем туре

15:39
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и готов сыграть против «Химок» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

29-летний россиянин заработал мышечную травму в матче 9-го тура против «Тамбова» (2:0), из-за чего пропустил встречу с «Зенитом». Сообщалось, что форвард пропустит около 2 недель.

Кокорин присоединился к «Спартаку» летом 2020 года на правах свободного агента. Игрок пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.

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