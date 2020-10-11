Кокорин залечил повреждение и готов играть в ближайшем туре
Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и готов сыграть против «Химок» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
29-летний россиянин заработал мышечную травму в матче 9-го тура против «Тамбова» (2:0), из-за чего пропустил встречу с «Зенитом». Сообщалось, что форвард пропустит около 2 недель.
Кокорин присоединился к «Спартаку» летом 2020 года на правах свободного агента. Игрок пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.