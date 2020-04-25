Кокорин выплатил 1,2 миллиона рублей своим партнерам по команде в Counter-Strike

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире «КраСава» на YouTube рассказал о турнире по Counter-Strike с участием футболистов. Форвард признался, что перечислил своим партнерам по команде 1,2 миллиона рублей в виде премии.

— Твоя команда выиграла турнир по Counter-Strike, кто там принимал участие из футболистов?

— Были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Зинченко, если не путаю, Ярмоленко играл за него.

— Какой призовой фонд был за первое место и куда пошли деньги?

— Призовой фонд был от меня, моим пацанам, они получили по 300 тысяч. Было 5 человек, себя я, конечно, не могу премировать, а им сказал, что если выиграют, то получат такую сумму.

— То есть 4 человека по 300 тысяч, итого 1 миллион 200 тысяч?

— Да. А сам турнир был благотворительный, потому все средства от просмотров, донаты — все пошло на борьбу с коронавирусом.