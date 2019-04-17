"Кокорин ударил Пака, Мамаев – меня. За что?!" Гайсин на суде – о конфликте в кафе

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о том, как игроки проявили агрессию против него и его знакомого, чиновника Минпромторга Дениса Пака. Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– Вы сказали, что А.Кокорин нанес удар Паку? Когда? – вопрос адвоката Ромашова.

– Это произошло в течение 2-5 минут после того, как я прибыл. Как уже говорил, я пытался беседовать, успокаивать ситуацию, говорил с Павлом и Протасовицким. На мой взгляд, ситуация начала несколько успокаиваться. Слева от меня стоял человек, которого я идентифицировал как работника кафе. Пак находился в этот момент за мной. И пошел удар мимо меня в сторону Пака. Он в этот момент отшатнулся.

– Сам удар видели – что кулак или рука попали?

– Само касание я не видел.

– От вас на каком расстоянии прошла рука?

– По ощущениям – очень близко. В районе 300-500 миллиметров от меня, от области моего лица. Рука прошла достаточно высоко.

– Почему А.Кокорин его ударил? Беспричинно?

– Вопрос не совсем ко мне. Я сам удивился, ведь ситуация начала успокаиваться.

– А потом?

– Я не знаю, меня в тот момент ударил Мамаев.

– За что?

– В данной ситуации я сам хочу у него спросить: за что?! (Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live