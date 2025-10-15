Дюков допустил пожизненное отстранение от футбола для руководителей «Химок»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном наказании для руководителей «Химок».

«Все необходимые решения, которые находятся в нашей компетенции, мы примем. Одно из решений — наказание в виде отстранения от права заниматься футбольной деятельностью на какое-то время или пожизненно», — сказал Дюков «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в розыгрыше-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН». 9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать «Химки» банкротом.