Кокорин подпишет контракт со «Спартаком» сегодня вечером
14:30
Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня, 30 июля, прилетел в Москву.
Ожидается, что уже вечером он подпишет контракт со «Спартаком». При этом «Сочи» продолжает борьбу за 29-летнего нападающего.
В прошлом сезоне он выступал на правах аренды из «Зенита» за «Сочи», провел в составе клуба 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.
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