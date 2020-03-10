Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как познакомился с другим футболистом, перешедшим в эту команду зимой, чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции Адилем Рами и его бывшей супругой, Памелой Андерсон.

— Сначала не знал фамилию, сказали, что к нам перейдут два хороших футболиста, в «Марселе» в свое время были, — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Красава». — Один — в центр поля, один — защитник. Я говорил: «Если люди играли в «Марселе», то в любом случае, наверное, помогут. Меня, кстати, знакомили с Рами, не знаю, помнит он или нет. Во Франции, он как раз со своей женой был.

— С Памелой Андерсон?

— Да (улыбается). Памела шикарно выглядела, суперподтянутая была. Мы все зашли потом в интернет, посмотрели — ей было 50 лет. И он с ней такой, знаешь, как мальчик.