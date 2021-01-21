Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свой переход в «Фиорентину».

— Насколько это большой вызов для вас? Не общались с тем же Смоловым об игре в Европе?

— Я не расспрашивал по поводу того, что мне предстоит пройти в быту и прочем. Мы общаемся, ребята рассказывали мне какие-то нюансы, про тренировочный процесс и игры. Для меня это все будет ново, посмотрим. Я поговорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно.

— По поводу вашего трансфера высказались и Капелло, и Манчини. С ними не разговаривали?

— Нет, я с Манчини встретился в отпуске, мы жили в одном отеле. Спрашивал его мнение обо мне, он меня хорошо охарактеризовал. Думаю, к нему там прислушиваются.

Ранее Кокорин сообщил, что покидает расположение «Спартака» и отправляется в Италию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Фиорентину». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Артем Калинин)