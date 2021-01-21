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«С «Фиорентиной» все согласовано. Покидаю «Спартак» и лечу в Италию». Кокорин — о трансфере

16:29
Александр Кокорин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал о ближайшем трансфере в «Фиорентину».

«Ни для кого, наверное, уже не секрет. Сегодня я покидаю расположение «Спартака» и лечу в Италию на медосмотр. С «Фиорентиной» все согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт», — сказал Кокорин.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболист отправится в Италию в понедельник, 25 января.

Там 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Артем Калинин)

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