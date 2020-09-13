Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКА
20:18
Форвард «Спартака» Александр Кокорин дебютировал за красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА. 29-летний россиянин появился на поле на 56-й минуте, заменив полузащитника Зелимхана Бакаева.
Сегодня, 13 сентября, 29-летний Кокорин впервые попал в заявку «Спартака». Ранее россиянин пропускал матчи из-за повреждения. Нападающий перешел в московскую команду 2 августа.
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