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Кокорин, Азмун, Крыховяк, Нобоа и Беленов — претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в марте

11:36
Александр Кокорин. Фото РИА Новости
Александр Кокорин. Фото РИА Новости
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РПЛ в официальном Twitter опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока марта.

На звание лучшего игрока претендуют пять футболистов: нападающий Сердар Азмун («Зенит», 3 матча — 3 гола + 1 пас), нападающий Александр Кокорин («Сочи», 4 матча — 3+1), полузащитник Кристиан Нобоа («Сочи», 4 матча — 2+2), вратарь Александр Беленов («Уфа», 3 матча — 2 игры на ноль), полузащитник Гжегож Крыховяк («Локомотив», 3 матча — 1+1).

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